Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:59, 28 июня 2025Россия

В России назвали претендента на глупость года

Пушков: Датский генерал претендует на глупость года, опасаясь РФ в Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал претендента на глупость года. По его мнению, вступить в конкуренцию решил датский генерал, опасающийся присутствия России в Гренландии.

Глава Арктического командования Дании Серен Андерсен ранее заявил, что Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России. Он отметил, что королевство усиливает оборону острова на фоне нестабильной международной обстановки, чтобы иметь возможность отреагировать на изменение поведения РФ в этом регионе.

По мнению Пушкова, ранее на первое место претендовал президент Франции Эммануэль Макрон с его заявлением о том, что он «видит русских у ворот Парижа».

«Но теперь его догнал и перегнал датчанин — глава Арктического командования Дании Андерсен, который опасается появления русских... в Гренландии. Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за "русских в Гренландии" покой он уже потерял», — заключил Пушков.

Американский президент Дональд Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. Он считает, что присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил заявления Путина

    В России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

    Несколько взрывов прогремело в Одессе

    Экс-разведчик США назвал причину победы России в украинском конфликте

    В России назвали претендента на глупость года

    Трамп раскритиковал Иран со словами «они всегда такие злые»

    Стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт

    В Дании перестали бояться планов США по Гренландии и стали опасаться России

    В России объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

    Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости