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00:52, 28 июня 2025Мир

В Дании перестали бояться планов США по Гренландии и стали опасаться России

Reuters: Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России, об этом заявил глава Арктического командования королевства Серен Андерсен в интервью Reuters.

«Я сплю прекрасно. В военном плане мы сотрудничаем, как всегда», — таким образом офицер прокомментировал возможный силовой захват острова со стороны Соединенных Штатов. По данным агентства, глава Пентагона Пит Хегсет не опроверг существование подобного сценария.

Андресен отметил, что Дания усиливает оборону Гренландии на фоне нестабильной международной обстановки. Он подчеркнул, что должен иметь возможность отреагировать, если Россия начнет менять свое поведение в этом регионе.

«Если Россия высадится на восточном побережье, эта операция быстро превратится в спасательную», — сыронизировал глава командования.

Американский президент Дональд Трамп ранее озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. Он считает, что присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.

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