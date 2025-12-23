«Они будут оправдываться». Джаггер, Клинтон, Трамп и кандидат в президенты России. Кого еще нашли в файлах педофила Эпштейна?

Политолог Дубравский: В США боятся удара по репутации Трампа из-за дела Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди может бояться удара по репутации президента Дональда Трампа из-за дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому многие файлы по делу либо остаются неопубликованными, либо редактируются. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

Вероятно, что Пэм Бонди побоялась публиковать материалы неотредактированными, переживая, что может нанести урон репутации Трампа. Поэтому администрация так много информации убрала из документов Павел Дубравский политический аналитик

20 ноября Трамп — на фоне требований демократов и республиканцев — подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря Минюст США начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.

В одной серии из трех документов каждая из 255 страниц закрыта черным блоком. Еще один документ объемом 119 страниц, помеченный как «большое жюри — Нью-Йорк», также был полностью зачернен

Также, по данным телеканала CBS, в файлах содержатся 180 закрашенных страниц, которые отредактированы лишь частично. А 16 документов и вовсе исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов. Известно, что на одном из таких фото был сам Дональд Трамп.

Как указал Дубравский, файлы Эпштейна «почти год преследуют» Трампа и подобные попытки избавиться от спорного наследия лишь «сильнее раззадоривают публику» и подогревают скандал.

В чем суть скандала с Джеффри Эпштейном? Джеффри Эпштейн — американский финансист, начавший свою карьеру в 1980-е годы в банковском бизнесе. Согласно судебным документам, к 1990-м годам Эпштейн владел несколькими поместьями и квартирами в нескольких странах и водил дружбу с богатыми и влиятельными людьми мира. Среди них, британский принц Эндрю, президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп. Подробности предполагаемой тайной жизни Эпштейна впервые всплыли еще в 2005 году, когда несколько несовершеннолетних девушек обвинили его в предложении оплаты массажа или секса в его особняке в Палм-Бич. В обнародованных спустя годы показаниях содержались обвинения в том, что Эпштейн, которому тогда было около 40 лет, насиловал девочек-подростков. Эпштейн избежал федеральных обвинений по этому делу, заключив соглашение о 13 месяцах тюремного заключения по обвинению в проституции. В 2018 году еще десятки женщин заявили, что Эпштейн совершил над ними насилие. Эти заявления побудили министерство юстиции начать новое расследование в отношении финансиста, и менее чем через год в Нью-Йорке ему было предъявлено обвинение в торговле десятками несовершеннолетних девочек в целях сексуальной эксплуатации. В августе 2019 года Эпштейн был найден без признаков жизни в своей камере в нью-йоркском исправительном центре. Финансиста доставили в больницу, где констатировали его смерть. Самоубийство в одиночной камере стало предметом многочисленных слухов и теорий заговора. Сторонники Трампа считали Эпштейна воплощением «глубинного государства» и тех элит, с которыми боролся хозяин Белого дома. Во время выборов 2024 года Трамп пообещал опубликовать оставшиеся файлы, чтобы показать связь Эпштейна с его политическими противниками. Однако расследование генерального прокурора Пэм Бонди начало пробуксовывать. Из-за попыток американского лидера убедить избирателей, что в засекреченных файлах не осталось ничего интересного, они начали подозревать его самого, как возможного фигуранта дела.

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Какими последствиями грозит Трампу засекречивание файлов Эпштейна?

Дубравский допустил, что скандал с засекречиванием файлов может привести к попытке импичмента генпрокурора Пэм Бонди, которую инициируют республиканцы. «Предположу, что будет предпринята попытка начать импичмент против генпрокурора Бонди от республиканцев, но вряд ли успешная», — отметил эксперт.

Американист также обратил внимание, что Белому дому придется и дальше бороться с последствиями скандала, в том числе из-за собственных сторонников.

Администрация будет оправдываться тем, что часть файлов носит чувствительный характер, а новые файлы будут добавляться для публикации Павел Дубравский политический аналитик

О недовольстве вокруг секретов в документах по делу Эпштейна говорят не только демократы, но и республиканцы. Например, публикации файлов требовал член Палаты представителей от штата Кентукки республиканец Томас Масси. По его словам, в списках преступников находятся «имена миллиардеров, кинопродюсеров и политиков».

Также на фоне дела Эпштейна Трамп разругался со своей сторонницей, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, требовавшей публикации всех документов по делу финансиста-педофила. Ее хозяин Белого дома обвинил в «предательстве».

Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Что известно о новых файлах по делу Эпштейна?

Новые файлы проливают свет на криминальное прошлое Эпштейна. Прежде всего, один из опубликованных на этот раз документов подтверждает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) получило информацию о сексуальном насилии финансиста над детьми еще в 1990-е годы.

В частности, в сентябре 1996 года впервые в ФБР на домогательства миллиардера пожаловалась Мария Фармер. По ее словам, Эпштейн пытался изнасиловать ее, а также сестру Энни, однако чиновники проигнорировали обвинения.

После публикации новых документов заявительница сказала, что чувствует себя «искупленной», так как факт преступления был доказан.

Я хочу, чтобы все знали, что я проливаю слезы радости за себя, но также и слезы скорби по всем другим жертвам, которых подвело ФБР (...) это был один из лучших дней в моей жизни Мария Фармер первая заявительница по делу Эпштейна

Также в недавно опубликованных стенограммах заседаний суда содержатся показания агентов ФБР. Они рассказали о серии допросов девушек, раскрывших детали насильственного привлечения их к проституции. Самой молодой из опрошенных было 14 лет.

Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Также на новых фотографиях из архива Эпштейна оказались музыканты Мик Джаггер, Майкл Джексон, Дайана Росс, актер Кевин Спейси, комик Крис Такер, миллиардер Ричард Брэнсон, экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон, принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор

Некоторые окружающие их на фото люди закрашены черным цветом.

При этом среди известных личностей оказался даже один россиянин. В опубликованных Минюстом США материалах было найдено фото российского предпринимателя Умара Джабраилова, который в 2000 году был кандидатом на выборах президента России.

Сам предприниматель ответил, что был знаком с Эпштейном, но постоянно с ним не общался. По его словам, фотография могла была сделана в 1990 году во время занятий по каратэ. Однако дальнейших деталей Джабраилов вспомнить не смог.

Особое внимание в файлах уделяется бывшему президенту США Биллу Клинтону. На одном снимке он изображен в бассейне с Гислейн Максвелл — главной подельницей Эпштейна. На другом снимке бывший глава государства запечатлен в джакузи с женщиной, лицо которой также замаскировано. По мнению Минюста, речь идет об одной из жертв миллиардера-педофила.

Если посмотреть на опубликованные материалы сейчас, то их скорее стоит называть «файлы Клинтона», чем «файлы Эпштейна» Павел Дубравский политический аналитик

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Что сообщается о Трампе в новых файлах?

Трамп практически не упоминается в рассекреченных архивах. Президент США упоминается только в одном документе. Согласно нему, Эпштейн привез 14-летнюю девочку на курорт Трампа Мар-а-Лаго, познакомив ее с будущим главой государства.

Согласно материалам расследования, начатого в 2020 году, представляя потерпевшую финансист толкнул Трампа локтем и спросил: «Хорошая кандидатка, правда?» Известно, что тот улыбнулся и кивнул в знак согласия.

Однако в исковом заявлении девушка не выдвигала никаких обвинений против хозяина Белого дома.

При этом в ходе очередной волны публикации документов в ноябре вскрылись ранее неизвестные факты об отношениях Трампа с Эпштейном.

Согласно раскрытой переписке с писателем Майклом Вулффом — автором скандальной книги о Трампе «Огонь и ярость», — Эпштейн опроверг рассказ президента, согласно которому он лишил его членства в клубе отеля Мар-а-Лаго за «извращенство».

По его словам, будущий президент был недоволен тем, что подельница финансиста-педофила Гислен Максвелл смогла завербовать в его отеле Вирджинию Джуффре — самую известную жертву Эпштейна, которую принуждали к сексу с принцем Эндрю. При этом покончившая с собой в этом году Джуффре ни разу не обвиняла Трампа.