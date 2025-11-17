Мир
«Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

12 ноября Конгресс США опубликовал 23 тысячи страниц документов из имущества американского миллиардера и осужденного педофила Джеффри Эпштейна, которые породили слухи о якобы имевшем место оральном сексе президента США Дональда Трампа и его предшественника Билла Клинтона. Об этом пишет газета The Telegraph.

В частности, большая часть опубликованных документов является личными письмами скандального финансиста. В одном из опубликованных электронных сообщений, датированном мартом 2018 года, его брат Марк Эпштейн поручил узнать у бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона: «У [президента России Владимира] Путина есть фотографии Трампа, сосущего Буббе?»

«Бубба» — распространенное ласковое обращение на Юге США. Оно также стало известным прозвищем Билла Клинтона, который родом из южного штата Арканзас

Хотя Марк Эпштейн официально опроверг эту информацию, письмо получило широкую огласку в интернете. Оно привело к необоснованным предположениям о сексуальных отношениях между двумя президентами США, которые подкрепляют фактом давнего знакомства политиков.

Также слух породил большое количество мемов. Например, интернет-пользователи шутят, что под выражением Big Beautiful Bill (англ. — «Большой, прекрасный законопроект») Трамп имел в виду «Большого и прекрасного Билла Клинтона».

В чем суть скандала с Джеффри Эпштейном?

Джеффри Эпштейн — американский финансист, начавший свою карьеру в 1980-е годы в банковском бизнесе.

Согласно судебным документам, к 1990-м годам Эпштейн успел накопить поместья и квартиры в нескольких странах и водил дружбу с некоторыми из самых богатых и влиятельных людей мира. Среди них, британский принц Эндрю, президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп.

Подробности предполагаемой тайной жизни Эпштейна впервые всплыли еще в 2005 году, когда несколько несовершеннолетних девушек обвинили его в предложении оплаты массажа или секса в его особняке в Палм-Бич. В обнародованных спустя годы показаниях содержались обвинения в том, что Эпштейн, которому тогда было около 40 лет, насиловал девочек-подростков.

Эпштейн избежал федеральных обвинений по этому делу, заключив соглашение о 13 месяцах тюремного заключения по обвинению в проституции.

В 2018 году еще десятки женщин заявили, что Эпштейн совершил над ними насилие. Эти заявления побудили Министерство юстиции начать новое расследование в отношении финансиста, и менее чем через год в Нью-Йорке ему было предъявлено обвинение в торговле десятками несовершеннолетних девочек в целях сексуальной эксплуатации.

В августе 2019 года Эпштейн был найден без признаков жизни в своей камере в Нью-Йоркском исправительном центре. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.

Самоубийство в одиночной камере стало предметом многочисленных слухов и теорий заговора. Сторонники Трампа считали Эпштейна воплощением «глубинного государства» и тех элит, с которыми боролся хозяин Белого дома.

Во время выборов 2024 года Трамп пообещал опубликовать оставшиеся файлы, чтобы показать связь Эпштейна с его политическими противниками. Однако расследование генерального прокурора Пэм Боди начало пробуксовывать. Из-за попыток американского лидера убедить избирателей, что в засекреченных файлах не осталось ничего интересного, они начали подозревать его самого, как возможного фигуранта дела.

Фото: Criminal Justice Services / Handout / Reuters

Что известно о попытках Эпштейна передать компромат на Трампа России?

Также в электронных письмах сообщается о том, что Эпштейн якобы пытался выстроить контакты с Россией, чтобы передать компромат на Трампа.

В одной из публикаций содержится запись, согласно которой Эпштейн вел беседу с Турбьёрном Ягландом, бывшим премьер-министром Норвегии. В ходе этой беседы финансист сказал политику, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может поговорить с ним, чтобы получить «информацию» о Трампе.

Я думаю, вы могли бы посоветовать Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной

Джеффри Эпштейнамериканский финансист

Кроме того, в текстовой переписке с Эпштейном от декабря 2018 года он написал человеку с неизвестным именем: «Я единственный, кто может победить Трампа».

На Западе долгое время распространяется теория заговора, согласно которой Трамп призывает нормализовать отношения с Россией из-за того, что у Путина якобы есть на него компромат.

В 2021 году издание The Guardian сообщило, что Кремль якобы поручал разведке найти порочащую честь президента США информацию. Предполагается, что речь идет о сборе компромата во время проведения Трампом конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года в Москве.

Что известно о связях Трампа с Эпштейном?

Как отмечает телеканал NBC News, опубликованные файлы открыли ранее неизвестные факты об отношениях Трампа с Эпштейном.

Согласно раскрытой переписке с писателем Майклом Вулффом — автором скандальной книги о Трампе «Огонь и ярость» — Эпштейн опроверг рассказ президента, согласно которому он лишил его членства в клубе отеля Мар-а-Лаго за «извращенство».

По его словам, будущий президент был недоволен тем, что подельница финансиста-педофила Гислен Максвелл смогла завербовать в его отеле Вирджинию Джуффре — самую известную жертву Эпштейна, которую принуждали к сексу с принцем Эндрю. При этом покончившая с собой в этом году Джуффре ни разу не обвиняла Трампа

Также в опубликованных сообщениях написано, что Эпштейн критиковал Трампа и называл его грязным за стиль ведения бизнеса. В частности, он обвинил главу государства в махинациях, с помощью которых он зарабатывал деньги с разных объектов недвижимости.

Видите ли, я знаю, насколько Дональд грязен (...) Его бизнес-модель заключается в том, чтобы рекламировать недвижимость под своим именем и получать за это комиссию. Гостиничный бизнес — это как раз то же самое

Джеффри Эпштейнамериканский финансист

Фото: J. Scott Applewhite / AP

По словам финансиста, Трамп таким образом разоряет предприятия и заставляет их терпеть убытки, присваивая себе деньги.

Новые документы опровергают слухи о возможном участии Трампа в преступлениях Эпштейна. Единственным спорным моментом является переписка финансиста-педофила, согласно которой будущий хозяин Белого дома «проводил много времени с женщиной», признанной позже одной из жертв. Однако в них ничего не говорится о возможном сексуальном насилии.

Также подельница Эпштейна Максвелл подчеркивала, что Трамп «никогда и ни с кем не вел себя неподобающе».

Какие еще скандальные факты по делу Эпштейна раскрылись?

Новые документы касаются и темы дружбы Эпштейна с Клинтоном. Согласно переписке от 2011 года с неким «Герцогом», финансист-педофил опровергал слухи о посещении его личного острова экс-президентом.

Эти истории — полная и абсолютная фантазия. Я не знаю и никогда не встречал [бывшего вице-президента США] Эла Гора, Клинтон тоже никогда не был на острове

Джеффри Эпштейнамериканский финансист

Фото: Jose Luis Magana / AP

Предполагается, что под псевдонимом «Герцог» подразумевался друг Эпштейна принц Эндрю, лишившийся титула герцога Йоркского за сексуальное насилие.

В одной из переписок они обсуждали скандал с Вирджинией Джуффре: «Пожалуйста, убедитесь, что в каждом заявлении или юридическом письме четко указано, что я НЕ ПРИЧАСТЕН и что я НИЧЕГО не знал и не знаю ни об одном из этих обвинений».

В ответ на это Эпштейн обещал помочь королевской семье Великобритании.

Девушку, обвинившую принца Эндрю, тоже можно легко уличить во лжи. Думаю, Букингемскому дворцу это понравится

Джеффри Эпштейнамериканский финансист
