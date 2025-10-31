Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?

Британского принца, брата короля Карла III, лишили титула за изнасилование

Любимый сын королевы Елизаветы II, а также самый непопулярный член королевской семьи, обвиненный в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, наконец-то лишен титула принца. Младшего брата короля Карла III, ранее известного как принц Эндрю, наказали беспрецедентно сурово. Что будет с ним дальше, и почему это, возможно, не столько торжество справедливости, сколько интриги принца Уильяма — в материале «Ленты.ру».

Решение о лишении титула принца почти не имеет прецедентов в британской истории

Решение о лишении Эндрю титула принца принял сам монарх в четверг, 30 октября. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.

В официальном заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что решение было принято в связи с обвинениями в адрес Эндрю.

Его Величество сегодня инициировал формальный процесс по лишению принца Эндрю стиля, титулов и почестей. Принц Эндрю отныне будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Его аренда Роял-Лодж до настоящего времени обеспечивала ему юридическую защиту для продолжения проживания. Теперь ему было вручено формальное уведомление о выселении с арендованного имущества, и он переедет в альтернативное частное жилье. Эти меры были признаны необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отвергать обвинения в свой адрес из заявления Букингемского дворца

Это почти беспрецедентное решение. Не считая Эндрю, титул принца отбирали лишь один раз. Закон о лишении титулов появился в 1917 году, когда шла Первая мировая война. До этого отобрать звание, полученное по праву рождения, было просто невозможно.

В то время Британия и Германия были врагами, а члены германских королевских и княжеских семей продолжали носить титулы британских принцев и герцогов. Британские власти считали это неприемлемым. Таким образом 28 марта 1919 года королевским указом Георга V лишили титулов Его Высочество принца Эрнеста Августа Камберлендского и несколько герцогов.

Но то было военное время, и те принцы были буквально врагами британского государства. Эндрю же смог довести ситуацию до точки кипения в мирное время, исключительно из-за своего разгульного образа жизни и ощущения вседозволенности.

Принц Эндрю Фото: Steve Parsons / WPA Pool / Getty Images

Жесткого наказания много лет добивался принц Уильям — сын короля и наследник престола

Историк Келли Суоби, специализирующаяся на королевской семье, отметила, что послание написано необычайно жестким языком. Обычно дворец предпочитает более мягкие и иногда даже слишком туманные формулировки.

Народу плевать на смыслы. Он жаждет увидеть наказание. А общественное мнение о принце Эндрю ужасное. Во дворце об этом знают, и тон послания это отражает Келли Суоби

По ее мнению, столь жесткие действия были бы невозможны без поддержки всех членов королевской семьи и консультаций с правительством. Эндрю выдали черную метку единогласно, и у него уже нет возможности попросить помощи у матери, которая прощала ему все.

Королева Елизавета II с принцем Эндрю на руках, 1961 год Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Несколько лет назад его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки, он попал под суд и не оказался на скамье подсудимых лишь потому, что в последний момент откупился от пострадавшей, заплатив ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Однако выйти сухим из воды не удалось: после такого позора Эндрю лишили большей части титулов и званий и перестали звать на официальные мероприятия.

Критики считали, что это слишком легкое наказание. Но и Елизавета II, и старший брат, король Карл III, всегда смотрели на проступки Эндрю сквозь пальцы. Его главным противником в королевской семье считался принц Уильям — племянник и, по-видимому, будущий монарх. Королевские биографы утверждают, что без его усилий Эндрю бы просто не тронули.

Не исключено, что и за нынешним решением тоже стоит принц Уильям. Именно так считает Дженни Бонд — бывшая сотрудница «Би-би-си», много лет писавшая о королевской семье. По ее мнению, у Уильяма была веская причина действовать незамедлительно.

Уильям вот-вот отправится в Бразилию в очень важное турне. А последний визит короля и королевы в Ватикан практически полностью перебили новости об Эндрю. Так дальше продолжаться не может Дженни Бонд

Эндрю обвиняли в изнасиловании несовершеннолетних девушек на частном острове финансиста Эпштейна

Биограф Эндрю Лауни пишет, что Эндрю был одержим сексом. Это не его личное мнение — так считают все, кто знает бывшего принца не понаслышке. Более того, он пользовался такой репутацией с самых юных лет. По подсчетам Лауни, число его любовниц исчислялось тысячами. И это было лишь начало.

В начале 1990-х Эндрю познакомился с финансистом Джеффри Эпштейном, который создал целую криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Эпштейн сознательно знакомился с богатыми и влиятельными людьми и поддерживал тесные связи с бывшими президентами, саудовскими принцами и миллиардерами.

Эндрю считал Эпштейна едва ли не лучшим другом. Он не раз бывал на его личном острове и в ответ приглашал в королевскую резиденцию Балморал, которую любила Елизавета II. Одиозный финансист платил ему взаимностью. Тем более что похождения Эндрю впечатляли даже его. «Он такой же серийный секс-аддикт, как я», — говорил Эпштейн.

По рассказам женщин, с которыми спали мы оба, в постели он какое-то животное. Ему нравятся такие вещи, которые даже для меня перебор, — и это при том, что я король извращений! Джеффри Эпштейн

Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Одной из них, американке Вирджинии Робертс-Джуффре, тогда было всего 17 лет. Вряд ли она была единственной пострадавшей. Однако ее история известна лучше всего, потому что она рассказала о ней в судебном иске.

Эндрю с балеринами, 2011 год Фото: Ian Gavan / Getty Images

В апреле Робертс-Джуффре покончила с собой. А 21 октября вышла ее книга «Ничья девушка». В ней она рассказывала о пережитом: об Эпштейне, об оргиях с Эндрю и выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

Эндрю чувствовал, что над ним сгущаются тучи. За несколько дней до выхода мемуаров Робертс-Джуффре он объявил, что добровольно отказывается от использования титула герцога Йоркского и звания рыцаря Ордена Подвязки. Но этого оказалось мало.

Эндрю по-прежнему будет жить во дворце и даже может унаследовать трон

В последние годы Эндрю превратился в затворника: жил в особняке Роял Лодж неподалеку от Виндзорского замка, целыми днями смотрел телевизор и играл в Call of Duty. Карл III много раз пытался его выселить, но тот не хотел никуда ехать. От расстройства Эндрю много ел и безудержно толстел, а потом садился на диету и пытался сбросить вес.

На что ему тратить время? Он ездит верхом, немного играет в гольф, но чаще всего, как говорят, сидит дома и смотрит телевизор. Мне кажется, он просто утешается едой

Маргарет Холдер королевский биограф

Теперь ему все же придется подчиниться. В четверг, 30 октября, Эндрю получил уведомление о выселении Ожидается, что он переедет «при первой возможности». Его бывшая жена Сара Фергюссон, много лет прожившая с ним в Роял Лодж, тоже покинет особняк. Предполагается, что она будет жить отдельно.

Впрочем, Карл все же не оставит младшего брата без крыши над головой. И даже не отправит Эндрю в изгнание в мрачный шотландский замок в глуши, как предполагалось ранее. Вероятнее всего, тот просто переберется в Сандрингемский дворец в Норфолке. Это частное владение британских монархов, а не короны. Обычно король с королевой уезжали в Сандрингем на Рождество.

Без денег Эндрю тоже не останется, хотя средства налогоплательщиков уже получать не будет. Король продолжит финансировать брата из личных средств. Сам он тоже старался найти источники финансирования, но не очень преуспел. Пытался наладить деловые связи с Китаем и нарвался на шпиона. Хотел посотрудничать с голландским стартапом и прогорел.

Мемуары Вирджинии Робертс-Джуффре Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Общение наладилось только с представителями стран Персидского залива: возможно, они разглядели в Эндрю что-то знакомое и близкое. К слову, одним из вероятных вариантов развития событий одно время считали переезд бывшего принца в ОАЭ.

Насколько известно, Эндрю не выразил никаких возражений в связи с лишением титулов. Сообщается, что в его свидетельстве о рождении не будет внесено никаких изменений. Также, так как закон обратной силы не имеет, во всех прошлых документах и публикациях он продолжит называться принцем.

Титулы, отобранные у Эндрю решением короля

принц

герцог Йоркский

граф Инвернесс

барон Киллилей

Также Эндрю больше не имеет право на обращение Его Королевское Высочество и лишится членства в ордене Подвязки — высшего рыцарского ордена Великобритании. Кроме того, бывший принц все еще остается восьмым в очереди наследования короны. Дочери Эндрю, принцессы Евгения и Беатриса, сохранят свои титулы, так как они были даны им при рождении как дочерям сына правящего монарха.

Биограф Эндрю Лауни считает, что ничего нового он уже не натворит, но королевской семье тоже не стоит расслабляться. Да, опальный сын королевы уже давно не появляется и не появится на больших торжественных мероприятиях. Если его где-то и увидят, то лишь на похоронах.

Однако скандал точно не забудется еще долго. Да, королевская семья пошла на беспрецедентные меры, но Эндрю ненавидят так давно и так сильно, что, возможно, этого будет недостаточно. «История наконец-то продвинулась, но это еще не конец», — резюмировал Лауни в интервью «Би-би-си».