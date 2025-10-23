Опального брата Карла III могут выслать в самый мрачный замок Шотландии

Карл III может выслать принца Эндрю в «самый мрачный» замок Шотландии — Мэй

Карл III рассматривает возможность выслать своего опального младшего брата принца Эндрю в замок Мэй, который в 2010 году получил звание самого мрачного замка Шотландии. Об этом сообщает Daily Star.

Слухи о возможном переезде принца Эндрю в историческую область Кейтнесс на самом севере Шотландии появились сразу же после того, как он объявил, что слагает с себя титул герцога Йоркского. Официально младший брат короля еще не лишен титула, так как сделать это могут только члены парламента, приняв специальный акт.

Тем не менее близкие ко двору источники сообщают, что общественное давление на Карла III растет, и он рассматривает высылку Эндрю в замок Мэй. Он был приобретен королевой-матерью, Елизаветой Боуз-Лайон в 1950-х годах и открыт для посещения. Однако в последние годы Карл III и королева Камилла часто проводят там некоторое время летом, прежде чем перебраться в замок Балморал.

Биограф Эндрю Лоуни заявил, что замок Мэй находится в довольно глухом месте, а ближайшее поселение к нему состоит из «серых муниципальных домов, спортивного парка и магазина». Лоуни также напомнил, что эти места и сам замок настолько мрачны, что в 2010 году были названы авторитетным журналом Urban Realm самым мрачным поселением Шотландии.

При этом Лоуни предположил, что, скорее всего, принц Эндрю не останется в Великобритании, а уедет, например, в Объединенные Арабские Эмираты, где сможет жить с гораздо большим комфортом.

Скандал вокруг принца Эндрю разгорелся с новой силой накануне выхода книги Вирджинии Джуффре (урожденной Робертс) «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость». Книга появилась в продаже 21 октября. В ней Джуффре написала, в частности, о том, как подвергалась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю, когда ей было 17 лет.

Самой женщины уже нет в живых: в апреле она покончила с собой.

Ранее сообщалось, что лондонская полиция проверят информацию о том, что принц Эндрю пытался использовать свою государственную охрану для сбора компромата на Джуффре. Согласно опубликованной переписке, он дал такое распоряжение одному из своих сотрудников.