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05:02, 26 апреля 2025Из жизни

Обвинявшая принца Эндрю в насилии американка покончила с собой

NBC: Обвинявшая принца Эндрю в насилии американка покончила с собой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Американка Вирджиния Джуфре, обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой. Об этом сообщает телеканал NBC.

«В конце концов, бремя пережитого насилия стало настолько тяжелым, что Вирджиния не смогла справиться с его весом», — говорится в сообщении телеканала.

В 2021 году Джуфре подала иск против принца Эндрю, утверждая, что он был одним из нескольких мужчин, принудивших ее в 17 лет к сексуальным отношениям с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В августе 2022 года стороны пришли к досудебному соглашению, в рамках которого Джуфре была выплачена компенсация. Хотя точная сумма не была публично озвучена, британские СМИ сообщали, что она составила приблизительно 15 миллионов долларов.

В начале апреля Джуффре заявила, что попала в аварию. Женщина утверждала, что у нее диагностировали почечную недостаточность. Врачи якобы говорят, что ей осталось жить всего четыре дня. Джуффре пишет, что готова к любому исходу, но мечтает последний раз увидеть детей. Ее отец оставил ей комментарий со словами поддержки.

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