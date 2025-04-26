NBC: Обвинявшая принца Эндрю в насилии американка покончила с собой

Американка Вирджиния Джуфре, обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой. Об этом сообщает телеканал NBC.

«В конце концов, бремя пережитого насилия стало настолько тяжелым, что Вирджиния не смогла справиться с его весом», — говорится в сообщении телеканала.

В 2021 году Джуфре подала иск против принца Эндрю, утверждая, что он был одним из нескольких мужчин, принудивших ее в 17 лет к сексуальным отношениям с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В августе 2022 года стороны пришли к досудебному соглашению, в рамках которого Джуфре была выплачена компенсация. Хотя точная сумма не была публично озвучена, британские СМИ сообщали, что она составила приблизительно 15 миллионов долларов.

В начале апреля Джуффре заявила, что попала в аварию. Женщина утверждала, что у нее диагностировали почечную недостаточность. Врачи якобы говорят, что ей осталось жить всего четыре дня. Джуффре пишет, что готова к любому исходу, но мечтает последний раз увидеть детей. Ее отец оставил ей комментарий со словами поддержки.