Обвинившая брата короля Карла III в педофилии женщина попала в аварию с автобусом

Обвинившая принца Эндрю в педофилии Вирджиния Джуффре заявила, что умирает

Вирджиния Джуффре, обвинившая принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, в педофилии, заявила, что попала в аварию. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ее социальные сети.

В воскресенье, 30 марта, 41-летняя Джуффре опубликовала пост, в котором заявила, что в ее автомобиль на скорости 110 километров в час врезался школьный автобус. Также она опубликовала фотографию с больничной койки.

Женщина утверждает, что у нее диагностировали почечную недостаточность. Врачи якобы говорят, что ей осталось жить всего четыре дня. Джуффре пишет, что готова к любому исходу, но мечтает последний раз увидеть детей. Ее отец оставил ей комментарий со словами поддержки.

Официальный представитель Джуффре подтвердил журналистам, что она попала в аварию и проходит лечение в больнице.

Полиция штата Западная Австралия, где произошло ДТП, заявила во вторник, 1 апреля, что 24 марта им поступало «сообщение о незначительном столкновении» между школьным автобусом и автомобилем в Ниргабби, к северу от города Перт.

«О столкновении сообщил водитель автобуса на следующий день, — сообщил представитель полиции. — Автомобиль получил ущерб на сумму около двух тысяч австралийских долларов (106 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). О пострадавших в результате аварии не сообщалось».

Полиция Западной Австралии подтвердила, что за рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина. По данным The Guardian, Джуффре поступила в отделение неотложной помощи больницы Перта во вторник, 1 апреля.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее стало известно, что Карл III поручил личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца Эндрю ежегодного личного содержания. Предположительно, оно составляет порядка одного миллиона фунтов стерлингов.