За опального брата Карла III взялась полиция

Принца Эндрю обвинили в привлечении охранника к сбору компромата на свою жертву

Лондонская полиция взялась за расследование деятельности опального брата Карла III — принца Эндрю. Об этом сообщает The Guardian.

Проверка, которую проводит столичная полиция, началась после того, как газета Mail on Sunday опубликовала электронные письма, якобы посланные принцем Эндрю в 2011 году заместителю пресс-секретаря Елизаветы II Эду Перкинсу. В них младший сын королевы заявил, что поручил одному из своих охранников собрать информацию о Вирджинии Джуффре (урожденная Робертс), которая обвиняла его в неоднократных изнасилованиях на частном острове американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Согласно опубликованным письмам, принц Эндрю передал сотруднику своей охраны точную дату рождения Джуффре, номер ее карты социального страхования, а также заявил, что у нее была судимость в США. Если информация о передаче этих данных подтвердится, то младшего брата Карла III могут обвинить в привлечении госслужащего к незаконному сбору компромата. «Мы осведомлены об этих сообщениях в СМИ и активно расследуем их», — заявил представитель столичной полиции.

Семья Джуффре заявила, что у нее никогда не было судимостей. Также у следователей пока нет оснований полагать, что сотрудник охраны, к которому обратился принц Эндрю, выполнил его запрос.

21 октября в продажу выходит книга Вирджинии Джуффре «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость», в которой она рассказала о пережитых изнасилованиях. Ее самой уже нет в живых: в апреле она покончила с собой.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Джуффре. Принцу грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий.

Перед выходом мемуаров Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. Семья женщины настаивает, чтобы Эндрю лишили и титула принца.