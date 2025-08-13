Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?

Новая книга о принце Эндрю рассказывает о преступлениях брата короля Карла III

14 августа выходит новая книга биографа британской королевской семьи Эндрю Лауни, рассказывающая о похождениях принца Эндрю — младшего брата короля Карла III. Несколько выдержек из нее уже публиковало британское издание Daily Mail. Если верить Лауни, Эндрю не отличается умом, не раз пользовался служебным положением в личных целях, а количество его любовниц исчисляется тысячами. Лучшим другом принца был педофил Джеффри Эпштейн, снабжавший богатых и влиятельных людей несовершеннолетними девушками. По словам одного из источников Лауни, сохранившего связи в Букингемском дворце, если люди узнают всю правду об Эндрю, это «похоронит британскую монархию».

У принца Эндрю были тысячи любовниц

Лауни пишет, что Эндрю был одержим сексом. Это не его личное мнение — так считают все, кто знает принца не понаслышке. Более того, он пользовался такой репутацией с самых юных лет. Один из источников Лауни рассказал, что Эндрю потерял девственность в восемь лет. К 13 годам с ним переспали больше шести девочек. Из-за этого в школе-интернате Гордонстаун, где он учился, его прозвали Развратник Энди.

В 1986 году Эндрю, которому тогда было 26 лет, женился, однако менять привычки не стал. Его бывший шофер рассказывал, что в течение года после свадьбы принц втайне от жены переспал с 12 женщинами. Его жена не оставалась в долгу. В то время Эндрю служил во флоте и редко появлялся дома. Она чувствовала себя вдовой при живом муже и скоро стала регулярно ему изменять.

Временами они бурно ссорились. Порой дело едва не доходило до рукоприкладства. Жена несколько раз жаловалась на Эндрю его матери — королеве Елизавете II. Это оказалось бесполезно: та всякий раз умело переводила разговор то на лошадей, то на собак.

Принц Эндрю и его жена Сара Фергюсон, 1993 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

В 1996 году Эндрю развелся и стал гулять еще больше. По подсчетам Лауни, количество его любовниц исчислялось тысячами. «Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах», — цитирует книга слова канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.

В 2006 году принц отправился в Таиланд, чтобы в качестве представителя Елизаветы II присутствовать на бриллиантовом юбилее короля страны. За время пребывания в Бангкоке через его гостиничный номер прошли более 40 девушек. Корреспондент Reuters писал, что женщины сменяли друг друга практически без перерыва.

По слухам, в Таиланде Эндрю и еще один высокопоставленный иностранец обменивались девушками. Источник издания Daily Beast утверждал, что они якобы отправляли их друг другу на дорогих автомобилях. Он считает, что это была своеобразная демонстрация могущества, замаскированная под знак уважения.

Принц Эндрю на Самоа, 1998 год Фото: Phil Walter / Getty Images

Педофил Джеффри Эпштейн считал Эндрю извращенцем

В начале 1990-х Эндрю познакомился с финансистом Джеффри Эпштейном, который создал целую криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Эпштейн сознательно знакомился с богатыми и влиятельными людьми и поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом.

Эндрю считал Эпштейна и его помощницу Гислейн Максвелл едва ли не лучшим другом. Он не раз бывал на его личном острове и в ответ приглашал в королевскую резиденцию Балморал, которую любила Елизавета II. Одиозный финансист платил ему взаимностью. Тем более что похождения принца впечатляли даже его. «Он такой же серийный секс-аддикт, как я», — говорил Эпштейн.

По рассказам женщин, с которыми спали мы оба, в постели он какое-то животное. Ему нравятся такие вещи, которые даже для меня перебор, — и это при том, что я король извращений! Джеффри Эпштейн

Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю. Одной из них, американке Вирджинии Джуффре, тогда было всего 17 лет. Вряд ли она была единственной пострадавшей, но ее история известна лучше всего, потому что она рассказала о ней в судебном иске.

Эндрю, не дожидаясь вердикта, заплатил девушке 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы она отказалась от обвинений. Многие считали, что этим он фактически признал вину. Вероятно, королева придерживалась того же мнения, потому что после известия о сделке с Джуффре она лишила сына титулов и званий.

Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислейн Максвелл, 2001 год Фото: Capital Pictures / Legion-media.com

Публикация компромата на принца «похоронит монархию»

По мнению Лауни, публика до сих пор не знает, что творил Эндрю с подачи Эпштейна. Один из бывших сотрудников Букингемского дворца предрек, что публикация компромата на принца способна «похоронить британскую монархию».

Британская разведка еще в 2019 году считала, что у России есть секретные видео об Эндрю. Российские спецслужбы могли получить их у перебежчика — бывшего сотрудника американских правоохранительных органов Джона Дугана, который имел доступ к материалам расследования преступлений Эпштейна.

Им крышка. После такого не оправиться. У них и раньше случались скандалы, но этот их похоронит. Если когда-нибудь всплывет вся правда без купюр, думаю, британцы попытаются объявить королевской семье импичмент. Потому что многое из того, что творил Эндрю, оплачено из кармана британских налогоплательщиков бывший придворный

Лауни утверждает, что по меньшей мере одна из любовниц Эндрю могла быть завербована российскими спецслужбами. Причем их отношения не ограничивались сексом. Она одолжила ему 25 тысяч фунтов, чтобы он отправил одну из дочерей в Швейцарию и подарила ему компьютер со шпионскими «жучками».

Россией, как считает источник Лауни, дело не ограничивается. «Компромат на него не только у русских, — говорит он. — Еще есть ливийцы, страны Ближнего Востока, люди в Казахстане, сами знаете. У них у всех есть компромат на Эндрю».

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн с Меланией Трамп и Гвендолин Бек, 2000 год Фото: Davidoff Studios / Getty Images

Несмотря на опалу, принц Эндрю продолжает жить в роскошном особняке возле Виндзорского замка

Хотя репутация Эндрю безнадежно испорчена, это не мешает ему спокойно жить в роскошном особняке Роял Лодж возле Виндзорского замка. Выселить его не смог даже сам король, хотя пытался почти три года. В итоге наследнику престола, сыну короля принцу Уильяму, который претендовал на Роял Лодж, пришлось искать другое жилье.

Многие придворные и приближенные считают, что терпеть Эндрю больше нельзя. В свое время королева Елизавета II отказывалась выгонять сына из семьи, поскольку считала, что не стоит выносить сор из избы. Карл III вслед за ней игнорирует критику и не желает мутить воду. Но так будет не всегда.

Королевский историк Кристофер Уилсон считает, что ситуация изменится, когда престол перейдет к принцу Уильяму.

Я думаю, в значительной степени Карл придерживался этого принципа, поскольку это казалось ему самым безопасным. Ведь стоит начать разрывать семейные узы и где тогда остановиться? У Уильяма будет другой подход. У него есть жесткое представление о том, каким должно быть лицо королевской семьи в безумном мире социальных сетей, где мы теперь живем, и, думаю, он будет беспощаден Кристофер Уилсон королевский историк

И Уильям, и его брат принц Гарри, терпеть не могут Эндрю, который к тому же неоднократно оскорблял их жен. По утверждению биографа, страсти достигли пика в 2013 году, когда Гарри узнал о высказываниях в свой адрес, которые допускал Эндрю. На семейной встрече он назвал дядю трусом, затем они подрались. Прежде чем их успели разнять, Гарри несколько раз ударил Эндрю по лицу и разбил ему нос (представители принца, впрочем, заявили, что этого никогда не было).

Ожидается, что после коронации Уильям займется реформированием монархии. Если эксперты правы, тут-то безбедной жизни Эндрю и придет конец.