Британскую разведку взволновал компромат на принца Эндрю в России

Россия может владеть компроматом на британского принца Эндрю — второго сына Елизаветы II, герцога Йоркского. Об этом стало известно The Times.

По данным источника издания в службах безопасности, речь идет о причастности принца к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними секс-рабами. Опасения британской разведки связаны с переездом бывшего сотрудника полиции Флориды Джона Дугана, имевшего доступ к расследованию, в Россию. «Его знание дела Эпштейна может представлять большой интерес для российской разведки», — заявил собеседник.

Материалы по теме Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов

Отмечается, что одна из жертв Эпштейна сообщала, что тот заставлял ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, в числе которых она назвала и принца Эндрю, передает NBC News. При этом герцог Йоркский отрицает какую-либо связь с потерпевшей по делу Эпштейна.

Миллионер покончил жизнь самоубийством в тюремной камере — его тело нашли 10 августа около 07:30 утра. Однако судмедэксперты обратили внимание на странности при проведении вскрытия. Так, они обнаружили множественные переломы костей, в частности, оказалась сломана подъязычная кость. Отмечалось, такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!