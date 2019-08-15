Вскрытие миллиардера-педофила озадачило специалистов

Множественные переломы костей в области шеи обнаружили при вскрытии тела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними секс-рабами. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами.

В частности, у миллиардера оказалась сломана подъязычная кость. Как отмечается, такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили. Газета указывает, что находка усугубляет загадку об обстоятельствах смерти Эпштейна.

Вскрытие проводил офис главного судмедэксперта Нью-Йорка Барбары Сэмпсон (Barbara Sampson). При этом причина смерти в документах пока не указана и выясняется. Сэмпсон подчеркнула, что убедительную причину произошедшего какой-либо один факт не дает.

Источники The Washington Pos отметили, что эксперты пытаются получить дополнительную информацию о последних часах жизни Эпштейна. В частности, им важно знать, заходил ли кто-либо в камеру, а также получить результаты токсикологического исследования.

Президент Национальной ассоциации судмедэкспертов Джонатан Л. Арден (Jonathan L. Arden) в этой связи отметил, что перелом подъязычной кости требует более обширного исследования обстоятельств смерти. По его словам, оно может включать в себя анализ петли или данные о том, происходило ли падение тела.

Ранее стало известно, что в камере Эпштейна нашли веревку из тюремной простыни. Сообщалось также, что охранники не проверяли мужчину в течение нескольких часов.

Тело миллиардера обнаружили 10 августа около 7:30 утра. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы устанавливали за ним временное наблюдение как за склонным к суициду.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Мужчине также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

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