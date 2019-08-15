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В доме миллиардера-педофила обнаружили портрет Билла Клинтона в женской одежде

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Петрина Райан-Клейд «Анализ Билла»

Нарисованный портрет бывшего президента США Билла Клинтона в женской одежде обнаружили в доме миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Изображение обнаружила женщина, посетившая особняк во время деловой встречи в октябре 2012 года. По ее словам, она была шокирована картиной, которую увидела через открытую дверь. «Это был абсолютно Билл Клинтон. Это было шокирующе — это точно было его изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина», — поделилась женщина.

Отмечается, что картина была нарисована художницей Петриной Райан-Клейд. На ней Билл Клинтон сидит в кресле Овального кабинета, одетый в синее платье и красные туфли на каблуке. Приобрел ли Эпштайн оригинал или копию произведения, неизвестно.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей. 10 августа тело миллиардера было найдено в тюремной камере.

Журналисты обвиняли Билла Клинтона и президента США Дональда Трампа в дружеских отношениях с миллиардером. Оба политика открестились от любой связи с Эпштейном.

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