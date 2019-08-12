Миллиардер-педофил остался в камере без охраны в ночь «самоубийства»

Охранники камеры, в которой содержался обвиненный в торговле несовершеннолетними секс-рабами, финансист Джеффри Эпштейн, нарушили правила патрулирования в ночь, когда он якобы покончил с собой. Об этом сообщает CNN.

Источник издания сообщил, что по всем правилам Эпштейн должен был находиться в камере не один, а с сокамерником — и до определенного момента так и было, но затем соседа перевели из его камеры по невыясненным причинам.

Кроме того, охранники были обязаны каждые полчаса патрулировать камеры и проверять заключенных даже в том случае, если они кажутся спящими. По данным источника, если сотрудники фальсифицировали документы об обходе, им грозят обвинения. Он также рассказал, что оба охранника находились на этой смене сверхурочно — причем один отбывал обязательную сверхурочную, а другой оставался на дополнительные часы уже в пятый раз за неделю.

Миллиардер был найден в субботу, 10 августа, около 7:30 утра по местному времени. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы должны были установить (и, как сообщалось тогда, установили) за ним наблюдение как за склонным к суициду.

Прокурор США Уильям Барр в связи с этим заявил, что смерть обвиняемого вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

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