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США сомневались в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

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Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает The Hill.

«Я был потрясен, узнав, что Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в тюрьме», — отметил Барр. По его словам, смерть миллиардера вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

Издание подчеркивает, что обвиняемый не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали следствие по делу о смерти Эпштейна.

Тело миллиардера было найдено в субботу, 10 августа, около 7:30 утра по местному времени. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

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