Арестованного миллиардера-педофила обнаружили на полу камеры с отметинами на шее

Арестованного в Нью-Йорке за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американского миллиардера Джеффри Эпштейна нашли на полу камеры. Об этом сообщает News 4.

Правоохранительные органы пытаются восстановить причину случившегося, и, по утверждению источников телеканала, рассматривают четыре версии. По одной из них, миллиардер пытался покончить с собой, однако характер повреждений также позволяет говорить о возможной попытке арестованного нанести себе травмы и требовать перевода в другое место содержания.

В качестве еще одной версии рассматривается нападение на Эпштейна его сокамерника, бывшего полицейского Николаса Тартальоне, обвиняемого в убийстве четырех человек и попытке спрятать тела. Однако сам Тартальоне категорически отвергает свою причастность в инциденту и заявляет, что ничего не видел. Его адвокаты также заявляют о хорошем отношении сокамерников к друг другу.

Утверждается, что после инцидента за Эпштейном начали наблюдать как за лицом с суицидальным настроением.

Эпштейна задержали 6 июля в Нью-Йорке. Он обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предположительно, свои преступления он совершил в Нью-Йорке и Флориде с 2002 по 2005 год.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим.

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