Американский министр подал в отставку из-за секс-скандала

Александр Акоста, занимающий пост министра труда США, подал в отставку. Свои обязанности он продолжит выполнять до следующей пятницы, 19 июля. Об этом сообщает The Hill.

Это произошло на фоне скандала вокруг сделки, которую прокуроры в 2008 году заключили с миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальных преступлениях. По словам Акосты, он решил уйти, чтобы происходящее не отразилось на администрации президента Дональда Трампа.

Копию заявления об отставке на имя главы государства министр разместил на своей странице в Twitter. «Ваша повестка, в которой американский народ стоит во главе, не должна сталкиваться с отвлекающими факторами. (...) Должность в кабинете министров — это временное доверие», — говорится в документе.

Трамп в свою очередь похвалил министра за его работу и отметил, что чиновник сам принял решение уйти.

Акоста в 2008 году занимал пост федерального прокурора Южного округа штата Флорида. Он был одним из участников сделки между следствием и Эпштейном. Тогда финансист был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

Ранее 12 июля стало известно, что адвокаты просят освободить Эпштейна под залог имения или частного самолета до начала нового судебного разбирательства.

До этого от связей с миллиардером открестились Дональд Трамп и бывший президент США Билл Клинтон.

Эпштейну 8 июля предъявили обвинения в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Бизнесмена задержали 6 июля в Нью-Йорке. Предположительно, свои преступления он совершал в 2002-2005 годах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!