Трампа уличили в дружбе с секс-торговцем детьми

Президент США Дональд Трамп отрицает свои связи с Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, однако в 2002 году он высказывался о нем в очень положительном ключе. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я знаю Джеффа пятнадцать лет. Потрясающий парень (...) С ним очень весело. Про него говорят, что он любит красивых женщин так же, как я — и многие из них весьма молоды», — сказал он тогда журналисту New York Magazine.

Сейчас юрист компании Trump Organization утверждает, что президент не имел никаких отношений с Эпштейном. Журналисты, однако, указывают, что они оба состояли в одних и тех же клубах и фотографировались вместе на мероприятиях

Ранее от дружбы с миллиардером-педофилом открестился бывший президент США Билл Клинтон: он заявил, что летал на личном самолете Эпштейна лишь четыре раза, но в материалах дела говорится о не менее чем 24 таких случаях.

8 июля стало известно, что Джеффри Эпштейну предъявили официальные обвинения в том, что он создал криминальную сеть по секс-торговле несовершеннолетними девушками. Свои преступления он, предположительно, совершал в период с 2002 по 2005 год.

В 2016-м американка под псевдонимом Джейн Доу подала в суд против Трампа с обвинениями в изнасиловании, когда ей было 13 лет. Соучастником преступления женщина назвала Эпштейна. Позже она отозвала иск против политика.

В 2008 году финансист был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения. Прокурором штата, который следил за его делом, тогда был Александр Акоста, который сейчас занимает пост министра труда США в правительстве Трампа.

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