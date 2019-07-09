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Билл Клинтон отверг причастность к секс-торговле детьми

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Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон выпустил официальное заявление, в котором дистанцируется от ранее близкого к нему миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации и торговле детьми. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

«Президенту Клинтону неизвестно ничего ни об ужасных преступлениях Эпштейна, в которых его признали виновным во Флориде несколько лет назад, ни о тех, в которых его обвиняют сейчас в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Там же сказано, что в 2002 и 2003 годах Клинтон четыре раза летал на частном самолете Эпштейна. Все полеты якобы были связаны с целями благотворительного фонда Клинтонов и задокументированы охранной службой политика. Также бывший президент заявил, что однажды встречался с обвиняемым в его офисе в Гарлеме и в его квартире в Нью-Йорке — в сопровождении сотрудников охраны.

Клинтон якобы не общался с Эпштейном уже более десяти лет и никогда не бывал на принадлежащих ему территориях острова Литтл Сент-Джеймс, на его ранчо в Нью-Мексико или резиденции в штате Флорида.

Обвинение, однако, утверждает, что в период до 2008 года Билл Клинтон более 24 раз летал на частном Boeing 727 Эпштейна, который также называли «Лолита-экспресс». Сообщается о том, что влиятельный миллиардер-финансист принимал у себя и нынешнего президента США Дональда Трампа.

8 июля стало известно, что Джеффри Эпштейну предъявили официальные обвинения в том, что он создал криминальную сеть по секс-торговле несовершеннолетними девушками. Свои преступления он, предположительно, совершал в период с 2002 по 2005 год.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

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