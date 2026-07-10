Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 10 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Сырского о расширении буферной зоны

Депутат Журавлев: Зона безопасности должна распространяться на всю Украину в целом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вполне внятно излагает самые цели Российской армии, однако умалчивает о том, что зона безопасности должна распространяться на всю Украину, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Сырский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России хотят создать буферную зону в северных областях Украины.

«Генерал Сырский вполне внятно излагает те самые цели российской армии, о которых не раз говорили не только наши военные, но и президент Путин. Нам действительно необходим и Донбасс, и полоса безопасности вдоль российских границ, которая гарантировала бы отсутствие обстрелов со стороны ВСУ. Умалчивает он об одном — эта зона безопасности должна бы распространяться на всю Украину в целом: Киев, Одессу, Харьков, Львов. Именно тогда и можно будет говорить, что Россия спасена от вражеских обстрелов и террористической деятельности», — сказал Журавлев.

Парламентарий отметил, что Сырский, вероятно, осознает, что Россия обладает решающим преимуществом на фронте.

«Думаю, генерал Сырский прекрасно понимает, что на фронте у нас решающее преимущество», — добавил Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева. По его словам, причиной ее образования является «агрессивная сущность киевского режима», а целью — «страхование безопасности» граждан России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Тихановская обратилась с просьбой к США по поводу Лукашенко
    Тунцов размером с человека поймали у берегов Сахалина
    В России высказались о стабилизации ситуации с топливом
    Номинант «Грэмми» решил провести отпуск в России
    В России отреагировали на слова Сырского о расширении буферной зоны
    SpaceX запустит 100000 спутников Starlink нового поколения
    Названы скрытые способы продлить жизнь смартфону
    Канадский премьер пожалел о кленовом сиропе на фоне подарков Эрдогана на саммите НАТО
    Подавшая в суд на коллегу депутат Госдумы объяснила свое решение
    Gloria Jeans перевыпустит любимую вещь 30-летних россиян после волны критики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok