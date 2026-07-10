Депутат Журавлев: Зона безопасности должна распространяться на всю Украину в целом

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский вполне внятно излагает самые цели Российской армии, однако умалчивает о том, что зона безопасности должна распространяться на всю Украину, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Сырский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России хотят создать буферную зону в северных областях Украины.

«Генерал Сырский вполне внятно излагает те самые цели российской армии, о которых не раз говорили не только наши военные, но и президент Путин. Нам действительно необходим и Донбасс, и полоса безопасности вдоль российских границ, которая гарантировала бы отсутствие обстрелов со стороны ВСУ. Умалчивает он об одном — эта зона безопасности должна бы распространяться на всю Украину в целом: Киев, Одессу, Харьков, Львов. Именно тогда и можно будет говорить, что Россия спасена от вражеских обстрелов и террористической деятельности», — сказал Журавлев.

Парламентарий отметил, что Сырский, вероятно, осознает, что Россия обладает решающим преимуществом на фронте.

«Думаю, генерал Сырский прекрасно понимает, что на фронте у нас решающее преимущество», — добавил Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева. По его словам, причиной ее образования является «агрессивная сущность киевского режима», а целью — «страхование безопасности» граждан России.