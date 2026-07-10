В России снова арестовали скандального военблогера Тринадцатого. Его задерживали несколько раз, и теперь обвиняют в экстремизме

В Волгограде по делу об экстремизме задержали военблогера Тринадцатого

В Волгограде по делу об экстремизме задержали военблогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый, сообщил Telegram-канал Shot.

Как уточняется, Гузенко обвиняют по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В Telegram-канале самого блогера появилась публикация, в которой сказано, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. «На данный момент мы собираем деньги на адвоката», — добавил автор поста.

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Тринадцатого ранее уже неоднократно задерживали

Известно, что блогера Тринадцатого уже задерживали ранее. Например, в 2024 году он был задержан в Ставропольском крае по статье «Хулиганство с применением оружия».

Осенью 2021 года Гузенко задерживали в Санкт-Петербурге после драки с тремя мужчинами на Петроградской стороне. Он заявлял, что отбивался от них с аэрозольным пистолетом. Блогер объяснял, что якобы заступился за девушку. В отделе полиции, куда доставили блогера, он пробил стену, пытаясь снять наручники.

Отмечалось, что в 2022 году блогер нарушил меру пресечения и уехал из-под домашнего ареста в зону специальной военной операции (СВО), после чего был объявлен в федеральный розыск. Затем Тринадцатый был арестован на два месяца. Гузенко было предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2024 году Егора Гузенко снова задерживали в Ставропольском крае. Тогда его обвинили в нападении на представителя власти за то, что он отказался снять маску по требованию полицейского и напал на него. В ноябре этого же года появилась информация, что Тринадцатый подписал контракт с Минобороны и был освобожден из-под стражи.

В мае 2026 года в канале Тринадцатого появилось сообщение о том, что блогера отправили на передовую после весеннего двойного перелома ноги со смещением.

По данным Telegram-канала «Shot», Гузенко участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В Новопавловске у Тринадцатого, по сведениям канала, якобы была семья.