Американского миллиардера заподозрили в торговле людьми

Финансист и миллиардер из США Джеффри Эпштейн арестован за торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эпштейна задержали в субботу, 6 июля, в Нью-Йорке. В понедельник миллиардер предстанет перед судом по обвинению в сексуальной торговле несовершеннолетними. Предположительно, свои преступления он совершил в Нью-Йорке и Флориде с 2002 по 2005 год.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних. Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Миллиардер признал себя виновным, однако благодаря адвокатам его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

В 2016 году американка под псевдонимом Джейн Доу подала в суд против президента США Дональда Трампа с обвинениями в изнасиловании, когда ей было 13 лет. Соучастником преступления женщина назвала Джеффри Эпштейна. Позже она отозвала иск против политика.

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