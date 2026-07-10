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17:24, 10 июля 2026Культура

Номинант «Грэмми» решил провести отпуск в России

Номинант «Грэмми» Пол ван Дайк планирует провести отпуск в Москве и Сочи в 2027 году
Андрей Шеньшаков

Фото: Christoph Hardt / Imago / Globallookpress.com

Немецкий диджей Пол ван Дайк (настоящее имя — Маттиас Пауль), который считается одним из отцов современной клубной культуры, планирует устроить себе небольшой отпуск в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организатора концертов артиста Say Agency.

Ван Дайк выступит в Москве и Сочи в январе 2027 года, после чего планирует задержаться. Диджей уже попросил организовать для него катание на горных лыжах, а также экскурсию по олимпийским объектам. В Москве музыкант хочет прогуляться по украшенным к Новому году улицам столицы, на Красной площади, сходить на каток. «Посмотреть два прекрасных города и устроить спортивный уикенд на олимпийских объектах. Я очень хочу прокатиться на горных лыжах и увидеть красивые виды со склонов! Приеду к вам совсем скоро!» — заявил артист.

Пол стал первым в истории, кто получил номинацию на престижную премию «Грэмми» в танцевальной категории. Среди его главных хитов — треки «For an Angel» и «Nothing But You».

Ранее стало известно, что артист 5 января 2027 года выступит на площадке VK Stadium в Москве. 7 января также пройдет концерт Маттиаса в Роза Холле, Сочи.

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