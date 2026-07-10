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17:31, 10 июля 2026Бывший СССР

По делу «кошелька» Зеленского предъявили новые обвинения

НАБУ предъявило Тенору новое обвинение по делу «кошелька» Зеленского Миндича
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило новое обвинение по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Обвинение в отмывании средств выдвинуто подозреваемому под кодовым именем Тенор, сообщает в Telegram пресс-служба НАБУ.

«Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании ["Энергоатом"] (в материалах следствия — Тенор) предъявлено подозрение в отмывании средств, полученных по преступной схеме», — говорится в публикации.

Отмечается, что за два года Тенор легализовал более 30 миллионов гривен (около 52 миллионов рублей). По сообщениям украинских СМИ, настоящее имя подозреваемого — Дмитрий Басов. В «Энергоатоме» Басов занимал должность исполнительного директора по охране объектов компании.

В мае Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. В настоящий момент бизнесмен находится в Израиле.

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