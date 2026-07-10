По делу «кошелька» Зеленского предъявили новые обвинения

НАБУ предъявило Тенору новое обвинение по делу «кошелька» Зеленского Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило новое обвинение по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Обвинение в отмывании средств выдвинуто подозреваемому под кодовым именем Тенор, сообщает в Telegram пресс-служба НАБУ.

«Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании ["Энергоатом"] (в материалах следствия — Тенор) предъявлено подозрение в отмывании средств, полученных по преступной схеме», — говорится в публикации.

Отмечается, что за два года Тенор легализовал более 30 миллионов гривен (около 52 миллионов рублей). По сообщениям украинских СМИ, настоящее имя подозреваемого — Дмитрий Басов. В «Энергоатоме» Басов занимал должность исполнительного директора по охране объектов компании.

В мае Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. В настоящий момент бизнесмен находится в Израиле.