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17:38, 10 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России напомнили о связанном с С-400 ограничении для Турции

Депутат Журавлев: Турция не продаст купленные у России С-400 из-за условий контракта
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Турция не сможет передать купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 третьей стране или на совместное хранение с США без разрешения Москвы — это запрещено условиями военного контракта, обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«В абсолютном большинстве случаев в военном контракте значится условие: технику нельзя передавать третьей стороне. Уверен, что и в документах по С-400, купленных Турцией в 2017 году, этот обязательный пункт был. Это не горсть патронов, а сложная и дорогостоящая установка, напичканная секретными технологиями. Законы оружейного рынка просто не предполагают подобного развития событий», — сказал парламентарий.

По его словам, поставка такой системы ПВО — шаг во многом политический, признак доверия к стране. Анкара в свое время сделала выбор в пользу Москвы, отказавшись от предложенных Вашингтоном истребителей F-35, и США, напомнил Журавлев, тогда поставили Турцию перед выбором: либо американская продукция, либо российская.

Если сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал, без разрешения российских поставщиков перепродать С-400 не получится, заключил Журавлев.

Ранее Турции предложили передать купленные у России батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьей стране или на совместное хранение с США. Отмечается, что в западных странах неоднократно звучали призывы к тому, чтобы Турция продала эти ЗРК Украине.

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