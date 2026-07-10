Тунцов размером с человека поймали у берегов Сахалина

У берегов Сахалина рыбаки поймали тунцов-гигантов

Рыбаки поймали у берегов Сахалина тунцов размером с человека. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

За один день россияне поймали сразу трех гигантов. Однако один из них смог порвать снасти и ускользнуть в море. После побега компания осталась с двумя трофеями и сделала эффектные снимки.

Первые сообщения о гигантских тропических тунцах появились в начале июня. Ранее у берегов Владивостока попадались лишь особи весом максимум 30-40 килограммов, но теперь рыбаки вылавливают тунцов длиной почти два метра и весом больше центнера.

В октябре прошлого года также сообщалось, что у побережья Курильских островов любители рыбалки поймали гиганта стоимостью свыше 160 миллионов рублей.