В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

На Курилах поймали тунца-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

Рыбаки поймали у Курильских островов огромного тунца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вес морского гиганта достигает 284 килограммов. По словам авторов канала, его стоимость может составить больше двух миллионов долларов (около 160 миллионов рублей). При этом уточняется, что в этом году в Японии выловили рыбу чуть полегче. За нее тогда выручили 1,3 миллиона долларов (около 104 миллионов рублей).

Однако пойманный на Курилах тунец не является рекордом. Шесть лет назад покупатели отдали за улов три миллиона долларов (241 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что огромные тунцы все чаще начали попадаться рыбакам в Долинском районе Сахалинской области. Россияне охотятся на таких рыб в среднем по пять часов, из лодок их вытягивают погрузчиком или небольшим экскаватором.