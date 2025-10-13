Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:30, 13 октября 2025Моя страна

В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

На Курилах поймали тунца-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Рыбаки поймали у Курильских островов огромного тунца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вес морского гиганта достигает 284 килограммов. По словам авторов канала, его стоимость может составить больше двух миллионов долларов (около 160 миллионов рублей). При этом уточняется, что в этом году в Японии выловили рыбу чуть полегче. За нее тогда выручили 1,3 миллиона долларов (около 104 миллионов рублей).

Однако пойманный на Курилах тунец не является рекордом. Шесть лет назад покупатели отдали за улов три миллиона долларов (241 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что огромные тунцы все чаще начали попадаться рыбакам в Долинском районе Сахалинской области. Россияне охотятся на таких рыб в среднем по пять часов, из лодок их вытягивают погрузчиком или небольшим экскаватором.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Торговле России и Китая предсказали сокращение

    Акула укусила подростка за живот

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости