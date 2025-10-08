Mash: Тунцы весом в сотни килограммов начали попадаться рыбакам на Сахалине

Рыбы-гиганты весом в сотни килограммов наводнили Сахалин осенью 2025 года. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Mash.

По данным источника, огромные тунцы все чаще начали попадаться рыбакам в Долинском районе Сахалинской области. Россияне охотятся на таких рыб в среднем по пять часов, из лодок их вытягивают погрузчиком или небольшим экскаватором. Рекордсмен поймал экземпляр весом 215 килограммов.

По мнению ученых, на которых ссылается издание, такие рыбы, как фугу, акула-молот и белые хищницы, стали появляться в регионе из-за мощного потепления.

Ранее сообщалось, что спрос на экстрим-рыболовство в России за 2025 год вырос более чем на 40 процентов. За возможность порыбачить с вертолета соотечественники платят от 300 тысяч рублей.