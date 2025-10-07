Моя страна
18:40, 7 октября 2025

Россияне начали ловить рыбу с вертолетов

Mash: Спрос на экстрим-рыболовство в России вырос более чем на 40 процентов
Алина Черненко

Спрос на экстрим-рыболовство в России за 2025 год вырос более чем на 40 процентов. О том, что соотечественники начали ловить рыбу с вертолетов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, за возможность порыбачить с высоты россияне платят от 300 тысяч рублей, а на компанию такой отдых обойдется от миллиона рублей. Мужчины в основном приезжают на четыре-пять ночей и берут с собой в подобные туры семьи.

Самые популярные места для такого досуга — Алтайский край, Карелия и Камчатка. Рыбаки охотятся на семгу, форель, щуку, горбушу, кумжу, хариуса, окуня и сига.

Ранее представители маркетплейса Мегамаркет раскрыли базовый набор покупок российского рыбака. Выяснилось, что средняя стоимость набора составляет 14,3 тысячи рублей.

