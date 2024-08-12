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10:54, 12 августа 2024Моя страна

Раскрыт базовый набор покупок российского рыбака

Средняя стоимость корзины российского рыбака составляет 14 318 рублей

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В базовый набор покупок российского рыбака входят удилище, леска, поплавок, кормушка и другие атрибуты. Об этом сообщается в исследовании маркетплейса Мегамаркет, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что помимо перечисленных товаров рыбаки обычно покупают блесну, багор, грузило, весы для улова, кан, воблер и мормышку. При этом средняя стоимость такого набора составляет 14 318 рублей.

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Самыми дорогими атрибутами оказались удилища и рыболовные катушки — в среднем они обходятся рыбакам в 3 и 2,5 тысячи рублей соответственно. Кроме того, вырос и средний чек в отдельных категориях товаров — например, в 2024 году россияне стали на 30 процентов больше тратить на водный транспорт, чем в прошлом году.

Эксперты также выяснили, что рыбалка преимущественно привлекает россиян в возрасте от 35 до 44 лет и в основном это мужчины. Активнее всего рыболовный инвентарь приобретают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Замыкают топ-5 по количеству проданных товаров Нижегородская область и Республика Татарстан.

Ранее аналитики «Яндекс Поиска» назвали самые популярные места для рыбалки в России. Выяснилось, что чаще других рыбалкой интересуются жители Волгограда, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода и Омска. Кроме того, в список попали Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону и Казань.

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      Марк Успенский
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