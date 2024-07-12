Названы самые популярные места для рыбалки в России

Волгоград и Самара стали самыми популярными местами для рыбалки в России

Аналитики «Яндекс Поиска» назвали самые популярные места для рыбалки в России. Результаты исследования приводит «Российская газета».

Выяснилось, что чаще других рыбалкой интересуются жители Волгограда, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода и Омска. Кроме того, в список попали Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону и Казань. Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге последние позиции.

При анализе специалисты изучили запросы пользователей сети со словами «клев» и «клевать». Таким образом стало известно, что россияне чаще всего ищут места для рыбалки в период с мая по сентябрь. При этом пик интереса к ней наступает в июне-июле.

Кроме того, эксперты узнали по запросам пользователей, какой вид рыбы характерен для упомянутых городов. Так, в Красноярске чаще всего спрашивают про хариус, в Краснодаре — про ласкирь, а Нижнем Новгороде — про гольян, а в Самаре — про жерех. В то же время в Казани интересуются бершем, в Уфе — подустом, в Новосибирске — ленком, в Омске — стерлядью, а в Екатеринбурге и Челябинске — рипусом.

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