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17:36, 10 июля 2026Россия

Голикова рассказала о «болезнях-всадниках» у россиян

Голикова: 37 процентов россиян страдают от «болезней-всадников»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Почти 40 процентов россиян страдают от так называемых «болезней-всадников». Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Чиновница пояснила, что к «болезням-всадникам» относятся рак, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, а также нейродегенеративные заболевания. От них страдают 37 процентов взрослого населения страны.

Голикова призвала не воспринимать статистику как повод для отчаяния, поскольку данные болезни не развиваются за несколько часов или дней. «Для их возникновения требуется длительное время», — заключила она.

Ранее стало известно, что почти треть трудоспособных россиян имеют хронические заболевания. Кроме того, общая заболеваемость среди россиян в 2025 году по отношению к 2024 году выросла на три процента. При этом рост показателей произошел практически по всем классам болезней.

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