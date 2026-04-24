Раскрыта численность россиян с хроническими заболеваниями

Голикова: Почти треть россиян имеют хронические заболевания

Почти треть россиян имеют хронические заболевания. Их численность раскрыла вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия», передает ТАСС.

«Почти треть всего трудоспособного населения в России имеют хронические заболевания», — обозначила она.

Голикова уточнила, что речь идет о хронических неинфекционных заболеваниях.

Ранее сообщалось, что общая заболеваемость среди россиян в 2025 году по отношению к 2024 году выросла на три процента. При этом рост показателей произошел практически по всем классам болезней.