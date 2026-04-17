Голикова заявила о росте общей заболеваемости среди россиян

Общая заболеваемость среди россиян в 2025 году по отношению к 2024 году выросла на три процента. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По данным чиновницы, первичная заболеваемость в России также возросла — на 0,3 процента. При этом рост показателей произошел практически по всем классам болезней.

«Частично это обусловлено увеличением выявляемости заболеваний, связанным с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения», — пояснила Голикова, выступая на итоговом заседании коллегии Минздрава.

Ранее Голикова назвала травматизм одной из ведущих проблем России. По ее словам, ежегодно происходят ситуации, когда для сохранения жизни и здоровья требуется принятие экстренных мер для помощи гражданам.