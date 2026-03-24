Названа одна из ведущих медицинских проблем России

Вице-премьер Голикова назвала травматизм одной из ведущих проблем России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала травматизм одной из ведущих проблем России. Ее комментарий приводит ТАСС.

Она пояснила, что с травматизмом сталкиваются многие государства мира.

Голикова подчеркнула, что ежегодно происходят ситуации, когда для сохранения жизни и здоровья требуется принятие экстренных мер для помощи гражданам. Необходимо, чтобы в этот момент оказался человек, который сможет правильно все сделать, поделилась вице-премьер.

До этого стало известно, что россиян захотели отправлять в больничные отпуска по-новому. Проект нового порядка выдачи листов нетрудоспособности опубликовал Минздрав.

Согласно предлагаемым нововведениям, вопрос продления больничного часто болеющим россиянам могут начать обсуждать на врачебной комиссии. Речь идет о россиянах, которые за последние шесть месяцев уходили на больничный более трех-четырех раз.