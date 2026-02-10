Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 10 февраля 2026Россия

Россиян захотели отправлять в больничные отпуска по-новому

Минздрав опубликовал проект нового порядка выдачи больничных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиян захотели отправлять в больничные отпуска по-новому. Проект нового порядка выдачи листов нетрудоспособности опубликовал Минздрав, передает ТАСС.

Согласно предлагаемым нововведениям, вопрос продления больничного часто болеющим россиянам могут начать обсуждать на врачебной комиссии. Речь идет о россиянах, которые за последние шесть месяцев уходили на больничный более трех-четырех раз.

При этом в проекте документа уточняется, что новые правила не будут распространяться на тех, кто уходит на больничный по уходу за больным членом семьи, и беременных. Исключения также составят пациенты, у которых диагностированы социально значимые заболевания и болезни, требующие медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    «Почта России» опровергла новости об увольнениях в компании

    Российские чиновники потратили миллиарды рублей на машины

    Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

    В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

    Турэксперт описала отдых на Кубе фразой «выглядит все очень стремно»

    Москвичам назвали дату прихода весны

    Определен скрытый фактор снижения когнитивных функций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok