Минздрав опубликовал проект нового порядка выдачи больничных

Россиян захотели отправлять в больничные отпуска по-новому. Проект нового порядка выдачи листов нетрудоспособности опубликовал Минздрав, передает ТАСС.

Согласно предлагаемым нововведениям, вопрос продления больничного часто болеющим россиянам могут начать обсуждать на врачебной комиссии. Речь идет о россиянах, которые за последние шесть месяцев уходили на больничный более трех-четырех раз.

При этом в проекте документа уточняется, что новые правила не будут распространяться на тех, кто уходит на больничный по уходу за больным членом семьи, и беременных. Исключения также составят пациенты, у которых диагностированы социально значимые заболевания и болезни, требующие медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней.