Минздрав России утвердил новый стандарт лечения гриппа

Срок лечения гриппа в России сократили почти вдвое. Новый стандарт терапии утвердило министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Предполагается, что средняя продолжительность лечения составит девять дней. Согласно нововведениям, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи специалистов — терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, а также гематолога и акушера-гинеколога.

В список анализов для назначения лечения вошли 27 лабораторных методов исследования. Помимо мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирус и коронавирусы, у пациентов также будут проверять уровень С-реактивного белка в сыворотке крови, чтобы быстро выявить острые воспаления и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, пациентам могут назначить анализ уровня прокальцитонина в крови, являющийся ключевым в диагностике бактериальных инфекций, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости и подсчет клеток в счетной камере, что поможет диагностировать, в том числе заболевания центральной нервной системы. Россиян также будут направлять на прицельную рентгенографию органов грудной клетки, спинномозговую пункцию и пульсоксиметрию, являющуюся наиболее оперативным способом измерения уровня насыщения крови кислородом.

При лечении в условиях стационара пациента должны будут каждый день наблюдать три специалиста — терапевт, инфекционист и анестезиолог-реаниматолог.

В список лекарственных препаратов вошли более 25 наименований с указанием дозировки. Заболевших гриппом россиян также призвали придерживаться особой диеты во время лечения.

Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали про опасный вирус — гонконгский грипп. Ректор вуза Дмитрий Ливанов, в частности, доложил о первом в мире российском препарате прямого противовирусного действия.