Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 27 января 2026Россия

Срок лечения гриппа в России сократили почти вдвое

Минздрав России утвердил новый стандарт лечения гриппа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Срок лечения гриппа в России сократили почти вдвое. Новый стандарт терапии утвердило министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Предполагается, что средняя продолжительность лечения составит девять дней. Согласно нововведениям, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи специалистов — терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, а также гематолога и акушера-гинеколога.

В список анализов для назначения лечения вошли 27 лабораторных методов исследования. Помимо мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирус и коронавирусы, у пациентов также будут проверять уровень С-реактивного белка в сыворотке крови, чтобы быстро выявить острые воспаления и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы по теме:
Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей. Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?
Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей.Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?
16 октября 2025
Что такое метапневмовирус и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
Что такое метапневмовирус и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
11 января 2025
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024

Кроме того, пациентам могут назначить анализ уровня прокальцитонина в крови, являющийся ключевым в диагностике бактериальных инфекций, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости и подсчет клеток в счетной камере, что поможет диагностировать, в том числе заболевания центральной нервной системы. Россиян также будут направлять на прицельную рентгенографию органов грудной клетки, спинномозговую пункцию и пульсоксиметрию, являющуюся наиболее оперативным способом измерения уровня насыщения крови кислородом.

При лечении в условиях стационара пациента должны будут каждый день наблюдать три специалиста — терапевт, инфекционист и анестезиолог-реаниматолог.

В список лекарственных препаратов вошли более 25 наименований с указанием дозировки. Заболевших гриппом россиян также призвали придерживаться особой диеты во время лечения.

Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали про опасный вирус — гонконгский грипп. Ректор вуза Дмитрий Ливанов, в частности, доложил о первом в мире российском препарате прямого противовирусного действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

    Рост цен в Москве оказался минимальным среди всех регионов России

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok