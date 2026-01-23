Реклама

20:46, 23 января 2026Россия

Путину рассказали про опасный вирус

Президенту России Путину в МФТИ рассказали про гонконгский грипп
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину в МФТИ рассказали про опасный вирус — гонконгский грипп. Об этом сообщает РИА Новости.

Ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал посетившему учреждение главе государства об исследовательской работе отдельных институтов. Он также сообщил ему о первом в мире российском препарате прямого противовирусного действия.

«А патогенный грипп — это еще что такое?» — спросил президент, изучая презентацию. В ответ директор института биофизики будущего, глава совета директоров компании «ХимРар» Андрей Иващенко пояснил, что это тот вирус, который есть на данный момент в России.

«Грипп А сейчас самый распространенный», — уточнил, в свою очередь, Путин.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что беременные женщины, дети, люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями легких входят в группу риска по заболеваемости гонконгским гриппом.

