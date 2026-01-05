Реклама

02:38, 5 января 2026Забота о себе

Вирусолог раскрыла группу риска при гонконгском гриппе

Вирусолог Малинникова: Беременные входят в зону риска из-за гонконгского гриппа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Беременные женщины, дети, люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями легких входят в группу риска по заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом журналистам РИА Новости рассказала врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, в основном этим видом гриппа страдают люди с хроническими заболеваниями легких. Летальные случаи также встречаются, когда речь идет о хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, под особым риском находятся дети и люди с выраженным иммунодефицитом.

Сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные, добавила Малинникова. Временные связываются с переохлаждением, нередко возникают из-за стрессовых ситуаций или высокой физической нагрузки. Подобные состояния могут лишь утяжелить течение заболевания, предупредила она.

Ранее врач общей практики Сабина Доннай оценила эффективность куриного бульона при простуде. Она подчеркнула, что это блюдо может облегчить боль в горле при простуде. Между тем, специалист напомнила, что во время болезни важно много пить и есть простую пищу.

