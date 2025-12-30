Реклама

13:30, 30 декабря 2025Забота о себе

Врач оценила эффективность куриного бульона при простуде

Врач Доннай: Куриный бульон может облегчить боль в горле при простуде
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KamranAydinov / Freepik

Куриный бульон не лечит простуду, но может ускорить восстановление, считает врач общей практики Сабина Доннай. Эффективность супа в лечебных целях она оценила в разговоре с Daily Mail.

Врач отметила, что во время болезни важно много пить и есть простую пищу. Куриный бульон идеально отвечает этим требованиям, так как восполняет запас жидкости и электролитов в организме. Помимо этого, если в него добавить зелень, сельдерей, морковь и чеснок, то суп снабдит организм белком, витаминами и полезными аминокислотами. «Например, аминокислота цистеин похожа на вещество, которое используют в медицине для разжижения слизи и поддержания иммунитета, а глицин имеет противовоспалительный эффект», — рассказала Доннай.

Специалист также отметила, что тарелка теплого бульона может облегчить боль в горле и снять заложенность носа. К тому же суп легко усваивается и дает силы, не перегружая пищеварение.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал об осложнениях гонконгского гриппа. По его словам, чаще перенесенный вирус может спровоцировать пневмонию, миокардит, перикардит, другие поражения сердечной мышцы, а также отит и частичную потерю слуха.

