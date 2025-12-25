Врач перечислил частые осложнения гонконгского гриппа

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с 360.ru оценил вероятность частичной потери слуха после перенесенного гонконгского гриппа.
Он отметил, что проблемы с ушами связаны не с прямым поражением органов, а с отеком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы.
По словам врача, гонконгский грипп вызывает те же осложнения, что и другие виды. Речь идет о пневмонии, миокардите, перикардите, других поражениях сердечной мышцы, отите и синусите, в редких случаях — гриппозном энцефалите.
Отит — это вообще для гриппа частая история, для гонконгского она не чаще, чем для других
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ухудшение слуха может наблюдаться у больных гонконгским гриппом, но после выздоровления симптомы проходят.