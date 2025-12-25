Врач перечислил частые осложнения гонконгского гриппа

Врач Хухрев: Гонконгский грипп не чаще других штаммов вызывает проблемы с ушами

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с 360.ru оценил вероятность частичной потери слуха после перенесенного гонконгского гриппа.

Он отметил, что проблемы с ушами связаны не с прямым поражением органов, а с отеком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы.

По словам врача, гонконгский грипп вызывает те же осложнения, что и другие виды. Речь идет о пневмонии, миокардите, перикардите, других поражениях сердечной мышцы, отите и синусите, в редких случаях — гриппозном энцефалите.

Отит — это вообще для гриппа частая история, для гонконгского она не чаще, чем для других

Алексей Хухрев врач-терапевт

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ухудшение слуха может наблюдаться у больных гонконгским гриппом, но после выздоровления симптомы проходят.