Россиянам объяснили появление опасного осложнения после перенесенного гонконгского гриппа

Эксперт Минздрава Чуланов: Ухудшение слуха может наблюдаться у больных гриппом

Ухудшение слуха может наблюдаться у больных гонконгским гриппом, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, чьи слова приводит РИА Новости.

«При гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы», — пояснил он, отметив, что бактериальная инфекция в органах слуха чаще всего возникает у детей.

Из-за этого, по словам инфекциониста, заболевший испытывает боль в области ушей и ощущает их заложенность. Помимо того, добавил Чуланов, при гриппе высока вероятность развития осложнений со стороны почек, дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

О новом опасном осложнении после болезни стало известно ранее 25 декабря. Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что инфекция при гонконгском гриппе распространяется по ушной полости, из-за чего она воспаляется. Это приводит к временной потере слуха.

До этого появилась информация, что переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения.