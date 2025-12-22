Россияне пожаловались на опасное осложнение после заболевания гриппом

Россияне начали терять зрение после перенесенного гриппа А

Переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения. Об опасном осложнении после инфекции сообщило издание Baza в Telegram-канале.

24-летняя жительница Москвы рассказала, что ее зрение испортилось буквально за два дня. Яркие надписи начали двоиться, а все окружающее девушка видит «в мыле». При этом ей стало сложнее сфокусироваться на предмете.

Москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» имени С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Там же девушке подтвердили, что резкое падение зрения является осложнением после гриппа.

Медики также сообщили, что с середины ноября у них наблюдается наплыв пациентов со схожими симптомами.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева заявила, что гонконгский грипп не повторит сценарий распространения коронавируса. При этом она отметила, что быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников.