Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 22 декабря 2025Россия

Россияне пожаловались на опасное осложнение после заболевания гриппом

Россияне начали терять зрение после перенесенного гриппа А
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения. Об опасном осложнении после инфекции сообщило издание Baza в Telegram-канале.

24-летняя жительница Москвы рассказала, что ее зрение испортилось буквально за два дня. Яркие надписи начали двоиться, а все окружающее девушка видит «в мыле». При этом ей стало сложнее сфокусироваться на предмете.

Москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» имени С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Там же девушке подтвердили, что резкое падение зрения является осложнением после гриппа.

Материалы по теме:
Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей. Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?
Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей.Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?
16 октября 2025
Что такое метапневмовирус и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
Что такое метапневмовирус и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
11 января 2025
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024

Медики также сообщили, что с середины ноября у них наблюдается наплыв пациентов со схожими симптомами.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева заявила, что гонконгский грипп не повторит сценарий распространения коронавируса. При этом она отметила, что быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok