11:28, 20 декабря 2025Россия

Ученый оценила вероятность распространения гонконгского гриппа как коронавируса

Ученый Вахрушева: Гонконгский грипп не повторит сценарий коронавируса
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nana Wang / Shutterstock / Fotodom  

Гонконгский грипп не повторит сценарий распространения коронавируса, заявила ТАСС директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

При этом она отметила, что быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников. Однако наибольшую опасность для человечества представляют вирусы, с которыми люди встречаются впервые.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на новогодних праздниках ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом.

Врач-терапевт РГНКЦ Пироговского университета Яна Фомина назвала самым эффективным способом предотвратить заражение гриппом вакцинацию Она напомнила, что на выработку защиты нужно около 2-3 недель.

    Ученый оценила вероятность распространения гонконгского гриппа как коронавируса

