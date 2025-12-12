Глава Роспотребнадзора допустила грядущий рост заболеваемости опасным вирусом

Попова: На новогодние выходные ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом

На новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит ТАСС.

«Эпидсезон по гриппу начался достаточно рано, что и свойственно гриппу А (H3N2) (гонконгскому — прим. «Ленты.ру»). И мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников», — сказала она.

По ее словам, люди перед праздниками перестают обращаться за медицинской помощью, из-за чего к врачам они попадают тогда, когда наступает тяжелое развитие болезни. Попова отметила, что Роспотребнадзор делает все, чтобы взять контроль над ситуацией с ОРВИ и гриппом.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что в России зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп. Вирус составил 80,9 процента от всех выделенных образцов. Отмечается, что наиболее активные вспышки обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.