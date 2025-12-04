Реклама

14:12, 4 декабря 2025Россия

В России зафиксировали рост заболеваемости опасной инфекцией

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гонконгским гриппом в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В России зафиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями, большинство случаев составляет гонконгский грипп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В пресс-службе отметили, что грипп составил 80,9 процента от всех выделенных образцов. Наиболее активные вспышки обнаружили на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Помимо того, добавили в ведомстве, в России зарегистрировали рост заражений коронавирусом.

В Роспотребнадзоре призвали граждан соблюдать профилактические меры. В частности, советуют чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать людных мест, а также ограничивать контакты с окружающими при ухудшении самочувствия.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом необычном вирусе в Москве. Тогда горожане жаловались на вирус с неожиданным симптомом в виде сильной боли в ушах. В санитарной службе заверили, что специалисты постоянно проводят эпидемиологический мониторинг, и каких-либо нетипичных новых патогенов не выявлено.

