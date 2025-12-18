Россиянам дали совет по профилактике ОРВИ в новогодние праздники

Врач Фомина: Маска и гигиена помогут не заболеть перед Новым годом

Чтобы не заболеть перед Новым годом или в праздники нужно следовать простым и эффективным способам борьбы с вирусами, например, носить маску в общественных местах. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт РГНКЦ Пироговского Университета Яна Фомина.

«В период беготни по магазинам и подготовке к праздникам наша защита должна быть максимально простой и эффективной. Вот три кита, на которых она держится. Барьер для вирусов — носите маску в местах скопления людей. Это механически преграждает путь капелькам слюны и мокроты, в которых и летают вирусы», — сказала Фомина.

Еще одна важная составляющая профилактики ОРВИ и вирусных инфекций в праздничный и предпраздничный период — гигиена рук. Врач советует не забывать мыть руки с мылом после возвращения с улицы, после общественного транспорта и перед едой. Главное — не прикасаться немытыми руками к лицу, так как вирусы чаще всего проникают в организм через слизистые носа и глаз, пояснила специалист.

Здоровый микроклимат дома. Здесь все просто: включайте увлажнитель воздуха и поддерживайте температуру в районе 18-22 градусов. Почему это так важно? Пересушенная горячим воздухом слизистая носа — это иссохшая крепостная стена. Она трескается и не может задерживать вирусы, которые беспрепятственно проникают внутрь. Влажный и прохладный воздух поддерживает наши естественные защитные барьеры в боевой готовности Яна Фомина врач-терапевт

Она напомнила, что у гриппа и других ОРВИ есть ряд осложнений, а также на фоне подавленного иммунитета высок риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, такой как пневмококк.

«Иммунитет — это система, которую укрепляют месяцы и годы. Однако вы можете сделать мощный толчок в правильном направлении, следуя уже перечисленным правилам. Самой эффективной "экстренной" мерой является вакцинация от гриппа, если вы еще не успели этого сделать. На выработку защиты нужно как раз около 2-3 недель, так что еще есть время», — сказала Фомина, отвечая на вопрос об экстренных мерах для укрепления иммунитета за одну-две недели до праздников.

Кроме того, она настоятельно рекомендует вакцинацию от пневмококка тем, кому за 60, а также тем, кто работает в большом коллективе или перенес удаление селезенки. Также проветривание помещения отличная мера против вирусов, особенно после того, как в гостях побывал человек с симптомами ОРВИ, добавила Фомина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на новогодних праздниках ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. По ее словам, люди перед праздниками перестают обращаться за медицинской помощью, из-за чего к врачам они попадают тогда, когда наступает тяжелое развитие болезни. Попова отметила, что Роспотребнадзор делает все, чтобы взять контроль над ситуацией с ОРВИ и гриппом в стране.