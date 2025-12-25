Реклама

08:22, 25 декабря 2025Россия

Россияне пожаловались на новое опасное осложнение после гонконгского гриппа

Shot: Переболевшие гонконгским гриппом россияне заявили о потере слуха
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россияне пожаловались на потерю слуха после перенесенного гонконгского гриппа. Об осложнении сообщает Telegram-канал Shot.

Жительница Челябинска рассказала, что переболела вирусом гриппа А (H3N2). У нее долго держалась температура 40 градусов, болели глаза, а также шла кровь из носа и наблюдалась сухость губ.

Спустя две недели после болезни у россиянки остались кашель, слабость и тошнота. Помимо того, она пожаловалась на потерю слуха на одно уха. Об аналогичных симптомах сообщают и другие перенесшие заболевание.

Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что инфекция при гонконгском гриппе распространяется по ушной полости, из-за чего она воспаляется. Это приводит к временной потере слуха. Специалист отметила, что при осложнениях это может затянуться на несколько месяцев, и посоветовала в таком случае идти к лору.

До этого стало известно, что переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения. 24-летняя жительница Москвы рассказала, что ее зрение испортилось буквально за два дня. Яркие надписи начали двоиться, а все окружающее девушка видит «в мыле».

