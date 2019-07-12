Обвиненный в секс-торговле детьми миллиардер предложил дом в обмен на свободу

Адвокаты американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, попросили освободить миллиардера до начала судебного разбирательства. Для обеспечения явки предпринимателя в суд в качестве залога предлагается принять принадлежащее ему имение в Нью-Йорке, пишет The New York Times.

Просьба об освобождении под залог была подана в суд в четверг, 12 июля. В качестве предмета залога могут выступить не денежные средства, а имущество Эпштейна. В частности, адвокаты предложили суду дорогостоящий таунхаус на Манхэтенне, стоимость которого оценивается в 77 миллионов долларов. В том числе в этом доме, предположительно, миллиардер совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, под залог может быть отдан частный самолет Эпштейна, указывает издание. В представленном судьям предложении обвиняемый также пообещал до суда не покидать свой нью-йоркский дом и сдать заграничный паспорт. Он согласился носить электронный браслет (используется для дистанционного слежения при домашнем аресте) — если правоохранители сочтут такую меру необходимой. В дополнение Эпштейн предложил за свой счет нанять охрану, которая будет круглосуточно следить за его передвижениями.

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Как отмечает The New York Times, щедрые залоговые предложения традиционно вызывают бурную общественную реакцию в США — многие считают несправедливой возможность обменивать богатство на свободу. Ричард Берман, судья по делу против Эпштейна, в 2016 году отклонил аналогичную просьбу об освобождении под залог, поданную состоятельным турецко-иранским бизнесменом. При этом с точки зрения общественной морали его обвиняли в менее тяжком преступлении — отмывании денег. Берман счел просьбу неуместной, заявив, что она «способствует усугублению неравенства и усилению привилегий в пользу очень небольшой группы чрезвычайно состоятельных обвиняемых по уголовным делам».

Прокуроры ранее заявляли, что будут настаивать на содержании Эпштейна под стражей до суда. Они считают, что у него есть все возможности для того, чтобы сбежать из страны. Предполагается, что поданная юристами миллиардера просьба об освобождении под залог будет рассмотрена в предстоящий понедельник, 15 июля.

Эпштейн обвиняется в создании и поддержании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предполагаемым жертвам тогда было 14 лет. Бизнесмена задержали 6 июля в Нью-Йорке. Предположительно, свои преступления он совершал в 2002-2005 годах. В 2008-м Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних, но тогда его осудили всего на 13 месяцев тюремного заключения.

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