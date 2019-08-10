Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене. Об этом сообщает New York Times.

Тело Эпштейна было найдено в субботу, 10 августа, около 7:30 утра по местному времени, сообщили власти.

25 июля Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее. По одной из версий, тогда он пытался покончить с собой или нанести себе травмы, чтобы потребовать перевода в другое место содержания. Власти также не исключали, что на миллиардера напал его сокамерник, бывший полицейский Николас Тартальоне, обвиняемый в убийстве четырех человек. Однако тот отрицал свою причастность к инциденту.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

В 2008 году Эпштейн уже был осужден за растление несовершеннолетних: он платил девушкам за секс и, возможно, продавал их другим. Тогда благодаря адвокатам педофил получил всего 13 месяцев тюремного заключения. Федеральным прокурором Южного округа штата Флорида и участником сделки между следствием и Эпштейном был Александр Акоста, который потом занял пост министра труда в администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. После нового ареста Эпштейна он подал в отставку.

В дружеских отношениях с миллиардером журналисты обвиняли Трампа и бывшего президента США Билла Клинтона. Оба политика открестились от любой связи с Эпштейном.

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